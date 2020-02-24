Українські покеристи везуть гроші з Таллінна

Відразу декілька українських гравців у покер зуміли пробитися у призи на серії Kings of Tallinn.

Найкраще виступив Олег Удовенко. Він посів п’яте місце у турнірі з китайського покеру. Вхідний квиток коштував 550 євро. Більше півсотні учасників гарантували непогану суму переможцеві — майже 9 тисяч євро. Олег Удовенко же за п’яте місце отримав 1830 євро і підтвердив своє реноме фахівця з цього виду гри.



Олег Удовенко / фото: gipsyteam

Інший українець Юрій Третьяков до призів тут не "дожив". Він вилетів на 14-у місці.

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Зате Юрій заробив на іншому турнірі у столиці Естонії. У змаганнях з безлімітного холдему, із бай-іном 550 євро, він посів 24-у сходинку і отримав 900 євро. Таку ж суму за 20-у підсумкову позицію заробив Валерій Скудар. 72-річний (!) український покерист продовжує регулярно потрапляти у призи міжнародних турнірів.

Зокрема, Скудар кілька років тому тріумфував на змаганні в Монте-Карло. Після цього був шостим на PokerMatch UA Millions. А минулого року став другим на TOP EVENT у Мінську. Валерій Маркович впевнено крокує до позначки 10 тисяч доларів призових за кар’єру у живих турнірах.

В призи на серії в столиці Естонії пробилися й інші українці, зокрема: Максим Лавров, Євген Павленко, Вадим Бабісов та Артем Нечиталюк.