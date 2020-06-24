Андрій Любовецький – український покерист, який вже не перший рік добивається значних успіхів у цій грі.

Зокрема, у складі збірної України Андрій встиг уже двічі стати чемпіоном світу з матч-покеру! Водночас, і в індивідуальних змаганнях справи у Любовецького не гірші. Минулої ночі українець потрапив на фінальні столи одразу двох престижних онлайн-турнірів. При цьому відбувалися вони одночасно.

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Турнір хайролерів із бай-іном 10 300 доларів зібрав 49 учасників. Лише шестеро із них потрапили до призової зони, а Любовецький фінішував п’ятим. Це принесло йому 35 000 доларів.

У той же час, Андрій дістався до фіналки і на трохи скромнішому баунті-турнірі, вхід куди коштував 1050 доларів. Тут українець фінішував четвертим. Призові склали майже 4 тисячі доларів, а ще тисячу Любовецький отримав за суперників, яких вибив із гри.

Андрій Любовецький, до слова, успішний не лише в онлайні. Так минулого року він став дев’ятим у турнірі з Омахи на WSOPE в Розвадові. Кілька разів потрапляв до призової зони WSOP у Лас-Вегасі. Загалом же у живих турнірах українець виграв уже понад 200 000 доларів призових.