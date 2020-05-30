Андрій Новак продовжує феєрити в мережі інтернет. Успішна серія українського покериста продовжилась на турнірі хайролерів за 25 500 доларів.

Після кількох непоганих заносів і перемоги в одному із турнірів весняного чемпіонату з онлайн-покеру, Новак знову відзначився, посівши третє місце за віртуальними столами турніру хайролерів. Івент з бай-іном 25 500 доларів зібрав 61-го гравця, а гарантований призовий фонд зріс у півтора рази до 1 525 000 доларів.

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Нашому покеристу не вдалось упоратись лише із двома суперниками – Сетом Девісом із Мексики (343 125 доларів призових) і чемпіоном британцем Адріаном Матеосом (527 509 доларів призових). Утім і частка Андрія Новака – досить непогане надходження до банкролу – 183 000 доларів.