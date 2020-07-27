Андрій Любовецький посів друге місце у нокаут-турнірі WPT з Омахи.

Бай-ін у змагання коштував 2,1 тисячі доларів. Майже 60 входів гарантували доволі солідний призовий фонд — 118 тисяч "баксів".

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Друге місце зумів посісти український професіонал Андрій Любовецький. Він поступився лише італійцеві Марчело Марільйо. Наш спортсмен у підсумку виграв 25 тисяч доларів: 15 за другу сходинку в турнірі і ще майже 10 тисяч бонусами за вибитих суперників.

За свою кар’єру Любовецький уже заробив більше 1,7 мільйона доларів в онлайн-змаганнях і близько 200 тисяч "зелених" у живих турнірах.

Нагадаємо, Андрій Любовецький є дворазовим чемпіоном світу зі спортивного покеру у складі збірної України.