Український покерист виграв 6,5 мільйонів гривень в інтернеті

Одесит Андрій "Anjeyyy" Новак продовжує підтверджувати статус одного із найбільш успішних гравців України. Наш регуляр здобув перемогу в турнірі хайролерів в рамках весняного чемпіонату з онлайн покеру.

Попри солідний бай-ін – 5200 доларів, турнір з Безлімітного Холдему зібрав на віртуальних столах 264 учасника, а до гарантованого фонду у мільйон доларів додалось 320 тисяч. Зрештою, у дводенних баталія тріумфував саме український покерист Андрій "Anjeyyy" Новак, який збільшив свій банкрол на 253 819 доларів (понад 6,5 мільйонів гривень).

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Цікаво, що для Новака це не найбільші призові в онлайн кар’єрі. У 2015 році одесит посів друге місце в одному із турнірів чемпіонату світу з онлайн-покеру і отримав понад 309 тисяч доларів призових. Не цурається Андрій Новак виступати і в "живих" покерних баталіях. В його активі понад 335 тисяч доларів призових в офлайні, а це 29-й результат у списку найбільш успішних гравців із України.