Український стрімер заробив 76 тисяч гривень завдяки бед-біт джекпоту на PokerMatch

Стрімер PokerMatch Степан Соляник поповнив свій банкрол на солідну суму, ставши учасником щасливої кеш-роздачі на популярній українській покерній платформі.

Через карантин, спричинений пандемією коронавірусу, покеристи активно штурмують онлайн. Український покер-рум PokerMatch – не виняток. Тим паче, якщо на платформі часто розігрують кругленькі суми завдяки бед-біт джекпотам в кеш-іграх в Холдем та Омаху.

Стрімер із Тернополя Степан Соляник переконався в цьому на власному досвіді. За столом Холдему з блайндами 2.50/5 грн "solianyk" зібрав каре дам, а його опонент vovik_15 – каре дев’яток. Солодка поразка принесла останньому майже 134 тисячі гривень. Соляник, як безпосередній учасник бед-біту, отримав більше 76 тисяч.

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Майже по 10 тисяч гривень отримали інші учасники столу. Ще майже по 100 гривень бонусу дісталось 416 гравцям, які в цей час грали за джекпот-столами Холдему. Загалом, завдяки бед-біту, розіграли понад 325 тисяч гривень.