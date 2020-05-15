Українці продовжують заробляти на весняному чемпіонаті з онлайн-покеру

Престижна весняна серія продовжує дарувати позитивні емоції українським шанувальникам онлайн-покеру. Ми отримали ще одного чемпіона і віце-чемпіона.

Український гравець із ніком "gerasag" упорався зі всіма суперниками в турнірі з Безлімітного Холдему з бай-іном 1050 доларів. Івент відбувався у форматі прогресивний нокаут, а на кону опинилось 350 000 доларів. Чемпіонові із України дістався солідний шмат пирога – понад 48 тисяч доларів.

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Не пасуть задніх українські покеристи і в баталіях із Омахи. Наш досвідчений гравець Вадим "vadka" Шлез зупинився за крок від трофею у чотирьох-карточній грі. Харків’янин посів друге місце в турнірі за 109 доларів і майже у 90 разів примножив стартовий внесок. Приз для віце-чемпіона – 9 627 доларів. Головною ж спеціалізацією Вадима Шлеза залишається "живий" покер, де українець виграв призовими більше 1,3 мільйона доларів.