Українці "розривають" весняний чемпіонат з онлайн-покеру

Поки "жива" гра перебуває на паузі, світова покерна спільнота активно штурмує весняний чемпіонат з онлайн-покеру. Не пасуть тут задніх і гравці із України.

Черговий трофей в онлайн-баталіях завоював відомий український покерист Антон "aJarov" Якуба, який не мав рівних в турнірі із бай-іном 1050 доларів. Івент із Безлімітного Холдему зібрав 921 учасника, а чемпіон отримав понад 131 тисячу доларів. Український прапор красувався на вершині таблиці виплат і у турнірі з Безлімітного Холдему за 530 доларів. Титул чемпіона дістався нашому Олегу "Fukuruku" Васильченку, ціна трофею – понад 77 тисяч доларів.

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За крок від перемоги в турнірі з бай-іном 109 доларів зупинився український гравець із ніком "dedaden". Щоправда, навіть за друге місце отримав кругленьку суму – більше 73 тисяч доларів. Воно і не дивно. Подія зібрала 7274 учасника, а призовий фонд виріс до 727 400 доларів.

Титул чемпіона весняної серії тепер є у колекції і українця із ніком "Gelaman". Перемога у турнірі із бай-іном у 55 доларів зробила нашого гравця багатшим майже на 27 тисяч доларів. Успішно борються українці і у турнірах серії із найнижчими бай-інами. Доведено гравцем megamaster11, який залишив за спиною більше 22 тисяч суперників і перетворив 5,5 доларів у 4 745, оформивши перемогу.