Українці налаштовані зірвати великий куш у Чехії

У чеському Розвадові триває одна з головних покерних серій – WSOP Circuit. Одразу кілька українців зберігають хороші шанси на глибокий прохід в одному із найбільших турнірів серії – Monsterstack з призовим фондом 400 000 євро і бай-іном 350 євро.

Найкомфортніше з наших спортсменів за чеськими столами поки почувається віце-чемпіон України Андрій Грільберг. У вхідний день 1С він показав третій результат – 660 000 фішок і впевнено пробився у другий день турніру.



Андрій Грільберг – віце чемпіон України

Зі скромнішим результатом, утім теж добився мети Віталій Кавколюк. У нього 239 000 фішок. Крізь день 1В пройти далі зумів лише один українець Арсеній Гвоздецький у стеку якого 212 000 чипів.

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Згадаємо, днем раніше путівки у другий день собі забезпечили Антон Якушко (490 000 фішок), Ренат Богданов (240 000) та Роман Уланов (130 000). Відтак боротьбу за призи продовжать щонайменше 6 українців. Ще кілька наших співвітчизників спробують свої сили у вхідних днях 1D та 1Е. Власне, ж офіційний другий день турніру Monsterstack стартує уже 8 березня, а 9-го ми дізнаємося ім’я переможця.

До слова перший чемпіонський перстень на WSOP Circuit уже розіграли. Ізраїльтянин Еял Ешкар отримав 11 762 євро призових за перемогу у турнірі NLH Bounty Freezeout з бай-іном 350 євро. Українці тут до призової зони не потрапили.