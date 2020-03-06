Українці вдало стартували на WSOP Circuit

У чеському Розвадові розпочалася одна з найпрестижніших покерних серій – WSOP Circuit. Вже на старті дебютного турніру – Monsterstack із бай-іном 350 євро і гарантією 400 000 євро, не погано проявити себе вдалося одразу кільком українцям.

Так багаторазовий призер PokerMatch UA Millions Антон Якушко зумів завершити перший день змагань у топ-десятці за розміром стеку. Якушко встиг перетворити 100 000 стартових фішок на 490 000, за підсумками дня. Це у півтора рази більше за середній стек турніру.

Читайте також: Коронавірус відлучає італійців від покеру



Антон Якушко / фото: King's Resort

Не погано йдуть справи і у Рената Богданова. Українець минулого року тут таки у Розвадові виграв чемпіонський браслет WSOPE, а тепер планує поповнити колекцію і перстнем WSOP Circuit. У Богданова 240 000 фішок. Ще один українець, якому вдалося пробитися до другого дня змагань – Роман Уланов. Призер PokerMatch UA Millions працює зі стеком у 130 000.

Загалом день 1А турніру Monsterstack зібрав 122 учасники, лише 51 з яких залишилися у грі. Серед них і троє згаданих українців.

Усього Monsterstack матиме аж 5 вхідних етапів. Відтак, офіційний другий день турніру стартує 8 березня, а переможець змагань визначиться 9 березня.