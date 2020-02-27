Улюблене хобі дозволило українцю збагатитися на 49 000 євро

Український покерист-любитель Олег Павлюк сенсаційно став тріумфатором турніру Світової серії покеру – WPT Closer у чеському Розвадові.

Змагання, що закривали цей етап WPT зібрали 296 учасників, кожен з яких заплатив бай-ін 1100 євро. Відтак, призовий фонд сягнув солідних 281 000 євро. 39 гравців потрапили до призової зони і найкращим з них виявився українець. При цьому досі, Олег Павлюк лише одного разу потрапляв у призову зону на живих турнірах. Минулого року у тому ж Розвадові він фінішував 27-м на WSOP Circuit, що принесло українцю 5000 євро. Цього разу ж Олег не мав рівних.



Олег Павлюк – чемпіон WPT / фото: King's Resort

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У хедз-апі Павлюк зійшовся із досвідченим ліванцем Абу Еліасом. Суперники вирішили поділити гроші. Українцю дісталося 49 000 євро, а ліванцю – 45 000. Після цього вони продовжили боротьбу за титул і трофей виборов саме Олег Павлюк. Окрім нього, до призової зони потрапили ще двоє українців: Віталій Кавколюк фінішував 26-м, що принесло його 2500 євро, а Адріан Кияк завоював 28-ме місце та 2200 євро призових.