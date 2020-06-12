Покер уже давно вийшов за рамки звичайної розваги. Сьогодні інтелектуальна гра дає можливість здобути високий статус і заробити величезний статок. У покер грають мільйонери, успішні бізнесмени і навіть політики. Відомий бренд Louis Vuitton, оцінюючи популярність покеру, для заможних клієнтів випустив покерний набір за ціною солідного банкролу.

Елітна покупка від Louis Vuitton обійдеться у 24 тисячі доларів. Середньостатистичному українцю заради такої покупки доведеться працювати 4,5 роки. Утім, свою цільову аудиторію коштовний покерний набір, схоже, матиме. Читайте також: Канадського покериста-мільйонера запросили в клуб НБА Інакше б цей мейнстрім не підхопили й інші відомі бренди. Французький ювелірний гігант Cartier також вирішив не пасти задніх у покерному напрямку. Свою елітну скриньку із фішками виробник коштовностей і годинників оцінив у 10 тисяч доларів.