Універсальна жінка: з покеру – в банківську справу

Ще два місяці тому Марія Коннікова штурмувала престижний покерний турнір у Лас-Вегасі. Сьогодні успішна покеристка, письменниця і фаховий психолог опановує чергову професію. Коннікова кинула виклик шахраям, які намагаються ошукати відомий британський банк Lioyds.

Американська покеристка успішно пройшла співбесіду у відділі з боротьби із шахрайством в одному з головних банків Великої Британії. У Lioyds з’ясували, що за останні роки їх клієнтів ошукали на 5 мільйонів доларів, тому запустили власну систему боротьби із такими злочинами.

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Марія Коннікова в цій відповідальній справі виконує роль консультанта. Базуючись на власних навичках, зокрема й покерних, американка навчає банківських працівників завчасно виявляти потенційний злочин, аналізуючи хід думок клієнта. Схожий алгоритм приносить успіх за овальним столом. Це Марія Коннікова яскраво демонструє у своїй покерній кар’єрі: лише за два роки американка виграла понад 300 тисяч доларів призових.