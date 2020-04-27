Уродженець України заробив мільйон доларів "чистими" в онлайн-покері

Павло Векслер, відомий за інтернет-столами під ніком "MountainRose" досягнув гросмейстерської позначки в 1 мільйон доларів профіту (чистого виграшу) в онлайн турнірах.

Із 2011 року Векслер бере участь в змаганнях у різних покер-румах і встиг виграти більше 2 500 000 мільйонів доларів призових.

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Утім нещодавно у власному блозі Павло зізнався, що його чистий виграш (тобто, якщо від призових відняти бай-іни) нарешті сягнув мільйона доларів.

Водночас, попри очевидний успіх, покерист досить скромно оцінює власні навики:

Незважаючи на такий великий профіт, мені складно оцінити свій рівень в МТТ. Цифри показують 40% за останні два з половиною роки, але це не зовсім відповідає реальності. Якщо відняти два найкращі результати, то ROI впаде до 25%. Допускаю, що деякі івенти із загрузки я поки не б’ю, адже в онлайні є багато гравців сильніших за мене.

Так чи інакше Векслеру є чим пишатися. Нам же приємно, що значну частину своїх перемог він здобув саме під українським прапором (зокрема, виступав під ним на WSOP). Павло народився у Криму, проте згодом його сім’я перебралася до Ізраїлю. Та коли кілька років тому там заборонили онлайн-покер, Векслер взявся подорожувати, часто зупиняючись і в Україні.