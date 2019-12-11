Урок історії: термін "натс"

У людини навіть із посереднім знанням англійської мови слово "натс" (англ. nuts) асоціюється насамперед із горіхами. Здавалося б, і для покерного терміну "натс" такий переклад є дуже влучним. Мовляв твердий, міцний, як горіх. Утім все зовсім не так.

Натс у покері – комбінація, яка на певній вулиці є оптимальною, непереможною, завдячує своєму походженню первісним покеристам. Чи то пак ковбоям, для яких ця гра була невід’ємним атрибутом візиту до салуну.



Кадр з фільму "Меверік". Джерело: film.ru

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У слова "натс" є ще одне значення – "гайки" і саме у цій інтерпретації воно стосується покеру. Клієнти салунів нерідко залишали за столами не лише усі свої долари, на кону опинялось найдорожче – засіб для довгих мандрівок і будинок на колесах в одному комплекті.



"Натс" у покері. Джерело: hansenwheel

Відтак у банк частенько відправляли гайки від коліс диліжансу. А якщо вже гравець ризикував настільки, був упевнений у непереможності своєї руки. Іншими словами, збирав "натс", який гарантував йому стовідсотковий успіх.