Один із найкращих кеш-гравців у покер із високими ставками Том Дван програв мільйон на поєдинку UFC.

На щастя Тома, битися йому не довелося, та все ж грошей не повернеш. Відновлення головного промоушену MMA після карантину привернуло багато уваги і Дван не став винятком.

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Більше того, він вирішив, що розбирається у цих боях настільки добре, що зможе передбачити перемогу Рафаеля Ассунсао над Коді Гарбрандтом. І це при тому, що саме останній був фаворитом протистояння. Вочевидь, не даремно. Гарбрандт виграв бій і зробив це досить ефектно:

Про свою невдалу ставку Том Дван сам розповів у Твіттері.

Щоправда, покерист не конкретизував у якій саме валюті він програв мільйон. Останнім часом Дван живе і грає у Макао. Тож, якщо йдеться про 1 мільйон гонконгських доларів – це еквівалент 128 000 доларів американських. Так чи інакше, сума хоч і немала, утім така поразка навряд чи стане проблемою для покериста, який може виграти більше мільйона доларів за одну роздачу.