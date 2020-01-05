В Австралії стартував головний покерний турнір січня Aussie Millions

Зелений континент традиційно, уже 23-й рік поспіль, приймає чемпіонат Австралії з покеру.

Aussie Millions уже стартував, а баталії у Мельбурні триватимуть майже до кінця січня. Австралійська серія користується чималою популярністю серед гравців усіх "вагових категорій". Адже організатори пропонують чималу кількість івентів з діапазоном бай-інів від 1150 доларів до 2500.

Читайте також: Де заробити на покері у січні. Головні серії початку нового року

А от хайролери матимуть нагоду полоскотати собі нерви одразу в чотирьох дорогих турнірах. В рамках Aussie Millions 2020 відбудуться два турніри з бай-іном 25 000, а для найбільш вибагливих гравців – за 50 000 і навіть за 100 000 доларів. Відтак впродовж місяця Австралію відвідають чимало зіркових покеристів і успішних бізнесменів.