В березні найкращим покеристам року роздаватимуть нагороди

Шостого березня 2020 року в казино "Aria", що в Лас-Вегасі, відбудеться друга щорічна церемонія нагородження Global Poker Awords. Організатори — сайт покерних трансляцій Poker Central і головний покерний лідерборд Global Poker Index.

Цього разу кількість номінацій зросла. Переможців визначать за понад двадцятьма категоріями. Серед нових, наприклад, Player’s Choice Award. Приз отримає найкращий гравець усіх покерних напрямків. Традиційно, відзначать не лише покеристів, але й організаторів та медіа. Скажімо, минулого року найкращим бродкастером визнали Марію Хо.



Марія Хо. Фото: commons.wikimedia.org

Проривом року тоді став боснієць Алмедін Імсіровіч. А тріумф у номінації "Перемога року" завоював американець Майкл Цінн. Він, нагадаємо, виграв Головну подію серії WSOP-2018. Найкращими гравцями організатори визнали американця Алекса Фоксена та канадку Крістен Бікнел.

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Як і попереднього разу церемонію нагородження у прямій трансляції транслюватиме PokerGO.