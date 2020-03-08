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В Лас-Вегасі нагородили найкращих покеристів планети

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Алекс Фоксен / GPI

У столиці розваг відбулася одна з головних подій у світі покеру — нагородження Global Poker Awards. Свої відзнаки отримали переможці 25-ти номінацій. Підбивали підсумки 2019-го року.

Розпочалося усе з "головної страви". Статуетки вручили найкращому покеристові на покеристці року. Тут обійшлося без сенсацій. Тріумфатори були відомі уже давно. Вдруге поспіль титул забрав Алекс Фоксен. А його дівчина Крістен Бікнел тріумфувала ось уже втретє поспіль. Перемогла любов.

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Британець Стівен Чідвік виграв почесну номінацію "Найсильніший опонент". А тріумф у номінації "Рука року" найкращим визнали ол-ін Райяна Різа в Головній Події EPT в Монте-Карло.

"Проривом року" назвали американця Роберта Кембела. У 2019-у він завоював два браслета і звання "Гравець року WSOP".


Фото року. Фото: Pokercentral

Також відзначили величезну кількість людей, які працюють для популяризації покеру. Скажімо, стрімером року визнали Лекса Вельдхуса. Дженніфер Шахад перемогла у номінації "Контент року". Серед блогерів відзначили Ендрю Німа, а серед фото — Даріо Саммартіно і його ефектний фолд на WSOP. Джо Інгрем став найкращим журналістом.

Теги: Новини Спорту Спорт Покер матч Світовий покер
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