В покерній серії турнірів розіграють 5 мільйонів гривень онлайн

У березні на PokerMatch стартує велика онлайн-серія турнірів Turbo PONT. Гравців чекають 58 титульних турнірів з різних покерних дисциплін, почесні трофеї та додаткові призові в акціях.

З 6 по 22 березня покеристи зможуть поборотися в турнірах з Безлімітного Холдему, Омахи та Китайського покеру з гарантованим призовим фондом від 25 000 до 1 мільйона гривень. Внесок у всі турніри буде однаковим – 550 гривень, а ті, хто зареєструється заздалегідь, отримають збільшений стартовий стек.

Цікаво, що всі турніри будуть відбуватись у форматі ре-ентрі (з повторними входами), але без докуповувань (ребаїв і аддонів). А відібратися в усі титульні турніри можна буде в щоденних сателітах.

Читайте також: Де заробити гроші у березні: цікаві покерні акції на сотні тисяч гривень

Повний розклад турнірів серії дивіться на офіційному сайті PokerMatch.

Протягом серії гравці зможуть отримати додаткові призові. Щоденний призовий фонд акції "Турніроманія-2020" збільшать до 30 тисяч гривень, а серед найактивніших учасників серії розіграють додаткові 200 тисяч гривень у рамках ексклюзивної акції "Turbo PONT Турніроманія"!

Грайте в турнірах серії Turbo PONT і пишіть історію українського покеру разом із PokerMatch!

Немає акаунту на PokerMatch? Настав час це виправити! Кожен гравець, який уперше реєструється в найбільшому українському покер-румі, отримує 12 бонусів на вибір і до 2 500 гривень на свій рахунок миттєво.