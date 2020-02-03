В українському онлайні покеристам роздали мільйони гривень

На PokerMatch завершилася акція "Щасливі пари", в якій гравцям роздали понад 3 600 000 гривень, що стало рекордом онлайн-покеру в Україні та у сусідніх країнах!

Щодня за зібрані комбінації з парами дня гравці отримували до 100 000 гривень додаткових призових! Загалом від 5 до 1 000 гривень за комбінації з парою дня отримали 8 018 різних гравців!

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Цікаво, що найприбутковішою виявилася кишенькова пара 5-5. Протягом акції з її допомогою покеристи заробили 401 425 гривень.

Найчастіше у "Щасливих парах" фортуна посміхалась гравцеві з ніком chestar, який отримав загалом 64 015 гривень призових.