В українському покері пройшов турнір з призовими на 500 000 гривень

У ніч на четвер на PokerMatch завершився турнір Cash Booster Promo. Його оригінальний формат привабив 178 гравців, які підняли планку призових до 495 000, майже вдвічі перевищивши гарантію!

За підсумками змагань, що тривали чотири години, найкраще проявив себе український гравець із ніком ruslanchukps. Він заробив 15 006 гривень призових та додав до них іще 2 000 гривень за вибивання суперників.

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У турнірі брала активну участь команда стрімерів PokerMatch, яка також не залишилася без призів. До першої трійки гравців потрапив Степан solianyk, який отримав 14 264 гривні, а слідом за ним у зону виплат пройшли Альона alohahaloha і Світлана svetarik!

Вже менш ніж за тиждень, 25 березня, гравців PokerMatch чекає другий турнір [250k] Cash Booster Promo. Відбір до нього вже стартував, тож не гайте часу та долучайтеся до боротьби!

Кожен гравець, який уперше реєструється в найбільшому українському покер-румі, отримує 12 бонусів на вибір і до 2 500 гривень на свій рахунок миттєво!