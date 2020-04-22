Ванесса Руссо – красуня-мільйонерка, що обіграє тебе в покер і може відбити дівчину – фото

Ванесса Руссо – одна із найпопулярніших та найуспішніших покеристок. За кар’єру лише в "живих" турнірах вона виграла понад 3.5 мільйона доларів, а це восьме місце серед усіх жінок в історії гри.

Ванесса – яскрава ілюстрація випадку "талановита людина – талановита у всьому". Вже в дитинстві вона займалася баскетболом, плаванням, лакросом та грою на скрипці. Правила покеру майбутня зірка начебто вивчила коли їй було лише 5 (!) років. Далі були школа із відзнакою, економічний факультет і Школа Права Університету Маямі.

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Перед Ванессою відкривався прямий шлях до успішної кар’єри в юриспруденції, утім вона знайшла справу, яка приносила їй куди більше задоволення – покер. Руссо спробувала себе в турнірах і зрозуміла, що може заробляти цим на життя. Вже в 2006 році вона зайняла 5-те місце на турнірі WSOP Circuit а Атлантік-Сіті за 1590 доларів, що принесло їй понад 17 тисяч доларів призових.

Найбільший же поки виграш у кар’єрі Ванесса здобула у 2009 році. Зайнявши перше місце на European High Roller Championship в рамках EPT Grand Final в Монте-Карло, Руссо завоювала трохи більше ніж 700 000 доларів призових. Окрім періодичних успіхів на турнірах, американка стала постійною учасницею телевізійних проектів у компанії провідних покеристів, як то Даніель Негреану, Філ Хельмут чи Філ Айві.



Ванесса зі супутницею життя Мелісою

Утім нещодавно Ванесса дещо призупинила покерну кар’єру. Усе через інше захоплення. Нині Руссо – професійний діджей. Музикою американка займається у компанії своєї подруги Меліси, яка … виявилася більше ніж подругою. Не так давно дівчата побралися. Сексуальна орієнтація Ванесси стала неабияким сюрпризом, особливо зважаючи на те, що вона 3 роки була одружена із покеристом Чедом Брауном (він, щоправда, помер через важку хворобу).

Так чи інакше, Ванесса Руссо продовжує реалізовувати себе у всіх можливих сферах і при цьому не планує прощатися із покером. Руссо зізналася, що ця гра завжди буде важливою частиною її життя і навряд чи вона зможе надовго із нею попрощатися.