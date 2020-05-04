Велика гра на PokerMatch. Хто став найуспішнішим покеристом на серії хайролерів

Травневі свята принесли з собою не тільки гарний настрій, але й чудові призові для гравців PokerMatch! Покерний вікенд був відзначений елітною серією PKO High Roller, в рамках якої пройшло 10 турнірів із підвищеними призовими

Всього за три дні серії PKO High Roller було розіграно понад 4 650 000 гривень, які були розділені між 221 призером.

Наймасовішим івентом хайролер-серії став турнір PokerMatch Million, який зібрав 1070 входів і перевищив гарантований призовий фонд — учасники боролися за частину від солідного кушу в 1 070 000 гривень!

Читайте також: Як отримати бонус при реєстрації в PokerMatch та який обрати: корисні поради

Новим переможцем і володарем трофею PokerMatch Million став гравець із ніком neumanriel, що збільшив свій банкрол на 178 208 гривень. Серед призерів топового турніру відзначилася й амбасадор PokerMatch Ольга mangusta Єрмольчева. Вітаємо!

Головна подія серії з потужним бай-іном 11 000 гривень та призовим фондом 1 040 000 грн стала, мабуть, найсерйознішим випробуванням для покеристів, оскільки до фіналки дійшли кілька крутих професіоналів, серед яких відзначилися Микола kostenberg Костирко і Влад betman95, який показав чудову гру в рамках минулої серії PKO PONT. За підсумками запеклої боротьби кращим гравцем Main Event став Максим com4com Роньшин. Разом із нагородами за вибивання суперників він поклав до кишені 213 223 гривні, а це, до речі, найкращий результат в PKO High Roller!

Повний список призерів дивіться на офіційному сайті PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримайте миттєво до 2 500 грн на свій рахунок!

Завантажуйте зручний додаток PokerMatch в App Store просто зараз і грайте у спортивний покер!