Великдень на PokerMatch! Шість спеціальних турнірів із крутими призами!

Наближається Великдень, а це означає, що прийшов час великодніх традицій та обрядів. Кожна сім’я збереться за пасхальною трапезою та визначить, чия крашанка міцніша. Саме цю прекрасну традицію вирішив підтримати український покер-рум.

З 18 по 20 квітня на PokerMatch гравці зможуть взяти участь у шести святкових івентах у форматі хедз-ап і прогресивного нокауту з гарантованим призовим фондом 10 000 гривень у кожному!

Два рази на день, о 14:00 і 20:00 за київським часом, кожен охочий зможе визначити міцність своїх крашанок, відкривши в лобі турнір [10k] Easter PKO HU зі стартовим внеском лише в 10 гривень! Вся сума бай-інів піде до фонду нагород за вибивання, завдяки чому мінімальний приз за нокаут складе 5 гривень!

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Варто зазначити, що в турнірах не передбачений період пізньої реєстрації, тому гарним рішенням буде поставити нагадування на своєму смартфоні або зареєструватися в [10k] Easter PKO HU просто зараз!

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