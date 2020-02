Великий "циркач" знову у грі

Засновник знаменитого "Цирку дю солей" Гі Лаліберте остаточно попрощався зі своїм дітищем. Канадський мільярдер продав останні 10 % акцій компанії і готовий сконцентруватись на улюбленому хобі – покері.

Те, що для Лаліберте покер не більше ніж розвага, засвідчують його сумнівні успіхи в цій грі. Подейкують, що з 2006 до 2012 року канадський товстосум "спустив" за овальними столами більше 30 мільйонів доларів. Але ці невдачі не відбили в Лаліберте бажання залишатись вірним улюбленій грі.

У 2012 році ентузіаст заснував власний покерний турнір для обраних Big One for One Drop. Квиток на івент коштував мільйон доларів, що було безапеляційним рекордом на той час. Ще один рекорд – найбільшу суму призових – оформив переможець грандіозного турніру. Антоніо Есфандіарі поклав до власної кишені безпрецедентні понад 18 мільйонів доларів.



Гі Лаліберте. Фото: cdnpokerchick

Цікаво, що і засновник Big One for One Drop у тому турнірі не пас задніх. Гі Лаліберте фінішував п’ятим, забравши 1,834 мільйона доларів призових. Поки що це найбільший здобуток канадійця в покері і крихта в контексті його інвестицій у гру. Щоправда, свого останнього слова багатій ще не сказав. Статки Лаліберте "Forbes" оцінює в 1,1 мільярда доларів. Тож запас, аби реваншуватись, у дивака ще є.