Велью-бет: навик, що допоможе заробляти покером

Велью-бет в покері – це ставка зроблена гравцем із сильними картами, з метою спровокувати кол від опонента зі слабшою рукою і отримання відтак максимального прибутку. Іншими словами велью-бет – це ставка на цінність руки.

Щоб твій опонент вклав гроші у банк, необхідно самому ставити та рейзити. Недосвідчені гравці часто колять, чекають і слоуплеють зі сильними руками. Проте, така гра є контр-продуктивною, адже не дозволяє виграти максимальну можливу кількість грошей. Звісно, бувають ситуації коли слоуплей виправданий, але не варто цим захоплюватися.

ПРИКЛАД:

Ми на баттоні з рукою 33 і вирішуємо заколити рейз опонента зі середньої позиції. З’являється флоп А, 9, 3 і префлоп-агресор робить ставку. Помилкою багатьох гравців тут буде зіграти просто кол. Насправді у нас чудова можливість отримати додаткове велью рейзом, від рук з тузом та різними дро. На наступних вулицях (тьорні, рівері) агресія суперника у більшості випадків буде зменшуватися, тож і отримати прибуток буде складніше.

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Одна з головних теорій покеру говорить: не втрачайте можливість збільшити банк, коли маєте сильну руку. Ключовий фактор, що заважає новачкам робити продумані велью-бети і забирати серйозні банки – це скованість і страх втратити багато фішок. Утім регулярне повторення цієї помилки призведе до того, що поразки стануть значно відчутнішими ніж перемоги і банкрол просто розтане.