"Venividi1993" захопив лідерство у покерній дуелі з Філом Гальфондом

Стартувала хедз-ап битва Galfond Challenge. У дебютний день змагання зірковий Філ Гальфонд програв 73 тисячі доларів онлайн-гравцеві з ніком "Venividi1993".

Нагадаємо, наприкінці минулого року Філ Гальфонд кинув виклик гравцям за високими лімітами. Зіграти проти американця 50 тисяч роздач і залишитися в плюсі. Переможець отримує солідну фінансову винагороду.

Galfond Challenge наробив галасу у світі покеру. У підсумку Філ вийде на бій з шістьма опонентами: "Venividi1993", Біллом Перкінсом, Ченсом Корнутом, "Action Freak", Брендоном Адамсом та Даніелем Кейтсом.

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Перша дуель проти "Venividi1993" стартувала. За підсумками дебютного ігрового дня Гальфонд отримав мінус 73 тисячі доларів. Щоправда, суперники зіграли лише 655 роздач із запланованих 25 тисяч.



Філ Гальфонд. Фото: Cardplayer

Попри локальну невдачу Філ Гальфонд залишився задоволеним. Відзначив, що його опонент грав дуже добре. Американець трагедії не робить. Мовляв, головне — отримав задоволення.

Зауважимо, що в разі підсумкової поразки, Філ заплатить "Venividi1993" 150 тисяч доларів.