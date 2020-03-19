Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових

Український покерний рум PokerMatch не перестає радувати своїх гравців. Цього разу покеристів чекає вибуховий вікенд із трьома топовими турнірами та загальною гарантією понад 3 000 000 гривень!

У суботу, 21 березня, відбудеться традиційний топ-івент PokerMatch Million, а в неділю визначаться останні чемпіони серії Turbo PONT, в тому числі й тріумфатори Mini Main Event і Main Event серії з мільйонним призовим фондом!

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Турнір PokerMatch Million знову надасть можливість потрапити у число своїх учасників за допомогою щоденних сателітів або внісши бай-ін у розмірі 1 100 гривень. Покеристи, які зареєструються в турнір до його старту, отримають стек, на 25% більший за стандартний, і зможуть реалізувати свою перевагу над суперниками. Кожен гравець матиме лише 4 повторних входи при повній відсутності ребаїв та аддонів.

Рекорд гравця follik, який заробив 235 000 гривень в одному з минулих івентів, досі не побито, отже у гравців ще є шанс вписати своє ім'я в історію українського покеру й отримати шестизначні призові.

Заключні дні серії Turbo PONT будуть наповнені запеклою боротьбою, адже протягом вікенду розіграють трофеї одразу в 13 турнірах з Безлімітного Холдему, Омахи й Китайського покеру. Вишенькою на величезному торті Turbo PONT стануть трофеї двох найбільших турнірів серії — Mini Main Event (гарантія — 350 000 гривень) і Main Event (гарантія — 1 000 000 гривень). Вони будуть розіграни у неділю, 22 березня. До речі, квиток на Головну подію можна отримати в подарунок, виконавши умови спеціальної акції.

Бажаємо успіху всім учасникам супертурнірів на PokerMatch!