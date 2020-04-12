Від 20 тисяч до 4 мільйонів доларів. Історія покерного злету виробника медичного канабісу

Перед початком Main Event WSOP 2019 американець Аарон Ван Бларкум лише шість разів потрапляв до призової зони на покерних турнірах. Сумарні виграші у них заледве перетнули позначку у 20 тисяч доларів. Не перебільшенням буде сказати, що у світі покеру Аарон був ноунеймом.

Проте, на згаданому Main Event WSOP 2019 Ван Бларкум фінішував 212-м, що принесло йому одразу 50 тисяч доларів. Вже через два місяці він виграє титул на турнірі WPT Legends of Poker, що приносить йому понад 400 тисяч доларів.

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Ще за кілька місяців фінішує другим на престижних змаганнях на Багамах, де забирає майже мільйон доларів. Одразу після цього Аарон з’являється на турнірах із бай-інами 50-100 тисяч доларів і просто "розриває" досвідчених професіоналів, раз за разом потрапляючи у трійку призерів. Сказати, що Ван Бларкум стрімко увірвався у покерну еліту – не сказати нічого. Тож звідки він узагалі взявся?



Аарон Ван Бларкум / фото: cardplayer

44-річний власник бізнесу із виробництва медичного канабісу, ніколи особливо не захоплювався турнірним покером, утім і новачком у цій грі його, насправді, не назвеш.

Я звик до приватних кеш-ігор у себе в Далласі. Беру в них участь відколи мені виповнилося 18. Інколи я ненадовго їздив пограти у Вегас, але здебільшого це все відбувалося у Далласі. Усе починалося з невеличких ставок 1-2 долара. Утім, десь років 10 тому ліміти суттєво виросли. Звичним стали ігри з блайндами 25-50 доларів, 50-100 і навіть 100-200 доларів у пот-ліміт Омаху. Я ніколи особливо не цікавився турнірами, це завжди був кеш. Насамперед, тому що турніри це дуже довго. Щоб виграти серйозну суму у живому турнірі, на це потрібно витратити ледь не тиждень. Мені просто не хотілося проводити стільки часу за столом. І саме тому мені так подобаються турніри хайлорерів. Вони тривають день, максимум два.



Аарон Ван Бларкум / фото: cardplayer

І Аарон дійсно став гостем на усіх найдорожчих турнірах по світу. США, Австралія, Росія…. Вже цього року Ван Бларкум встиг стати призером на двох турнірах з бай-інами по 50 тисяч доларів, і на двох з входом за 100 тисяч доларів. Ну і ще кілька "скромних" успіхів на змаганнях із бай-інами по 25 тисяч доларів. За 9 місяців після того знакового Main Event WSOP 2019 Аарон Ван Бларкум виграв понад 4 мільйони доларів призових та два трофеї. Із ноунейма він перетворився на традиційного учасника фінальних столів турнірів хайролерів та став в один ряд із Алексом Фоксеном, Стівеном Чідвіком, Микитою Бодяковським та іншими суперзірками.

Після карантину я планую і далі подорожувати і брати участь у турнірах хай-ролерів щонайменше два наступні роки. А ще хочу зіграти якомога більше турнірів на майбутньому WSOP, коли б він не відбувся. Насправді, річ не тільки у покері, а й у подорожах. Це просто неймовірно бувати у стількох різних місцях світу і бачити стільки усього. Тож я продовжуватиму цим займатися заради покеру і заради подорожей.