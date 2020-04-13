Відігравши майже мільйон євро, Гальфонд вирвав перемогу в матчі з "VeniVidi1993"

Зірковий американський покерист Філ Гальфонд героїчно тріумфував у дебютному протистоянні так званого Galfond Challenge — проти онлайн-гравця "VeniVidi1993".

Нагадаємо, наприкінці минулого року американець кинув виклик усім хайролерам. Зіграти проти нього 25 тисяч роздач і залишитися в плюсі. З різними умовами, добро дали п’ятеро гравців за високими лімітами: зірки онлайну Перкінс, Кейтс та Шварц, а також онлайн-покеристи "Action Freak" і "VeniVidi1993".

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Саме "Veni" став першим учасником хедз-ап битви. І розпочав гравець з мережі просто блискуче. Він вигравав сесію за сесією і на піку свого домінування втік у відрив у майже мільйон євро! Філ навіть брав паузу, аби прийти до тями і подумати, чи не завершити протистояння. Врешті американець все ж вирішив не складати зброї. І не дарма.

Гальфонду знадобився місяць, аби наздогнати "втікача". Інтрига дожила аж до фінальної сесії. Суперники йшли буквально поруч. Справжній трилер. Навіть у завершальний день бою перевага кочувала від одного гравця до іншого. Ключовим в останній сесії, а значить і в поєдинку, став помилковий кол "Veni". Хлопці грали в омаху. Філ зібрав фул-хауз із десяток та четвірок, а його суперник молодший фул-хауз. Гальфонд виграв більше двадцяти тисяч євро. І врешті втримав перевагу. Залишився в плюсі на півтори тисячі євро. Зверху американець отримає ще 100 тисяч євро від "Veni". Якби тріумфував покерист з мережі, то Філ заплатив би йому 200 тисяч євро.



Galfond Challenge. Фото: RIO

Та справжня сума виграшу американця буде помітно скромнішою. Адже за кожен день паузи, яку Гальфонд брав, коли був у великому мінусі, він виплачував суперникові по шість тисяч євро. Трохи згодом "Veni" також перепочивав, але набагато менше. Тому "штраф" американської зірки склав якраз близько ста тисяч євро. Тож, битву покеристи завершили з майже тими самими статками, що і розпочинали.

Зате, схоже, збільшилася кількість шанувальників кожного з гравців. Адже за фінальним протистоянням Гальфонда та "VeniVidi1993" у прямому ефіри стежили 25 тисяч людей.