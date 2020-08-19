Майк Макдональд уперто прямує до перемоги у баскетбольному парі. Сьогодні обіцянка канадця – виконати серію зі 100 штрафних кидків із 90% влучання – уже не здається настільки примарною.

На перший погляд божевільне парі Макдональд уклав навесні цього року. Покерист, який виграв за кар’єру 13,3 мільйона доларів призових, перетворився на об’єкт насмішок серед колег по цеху. Результат, який зобов’язався виконати баскетбольний аматор, важко повторити навіть зіркам NBA.

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This is a random sample of what’s happening, he started out shooting ~12/min at <50%, and is now doing ~9/min at >50%. He is fucking tired, out of shape quarantine life pic.twitter.com/KG1C7aQgNV — Aaron Jones (@aejonesleggo) April 3, 2020

Утім в черговому пості у Твіттері канадець запевнив, що в одному із підходів він відправив у кошик 87 зі ста м’ячів. Відео-підтвердження такого неймовірного прогресу немає. Однак, експерти, схоже, повірили Майку на слово. Ставок на перемогу Макдональда уже не приймають, натомість на поразку відчайдуха можна поставити із коефіцієнтом 2.