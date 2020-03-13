Відомий покерист кинув виклик коронавірусу. Не безкоштовно

Регуляр Мет Гланц готовий заразитись коронавірусом за кругленьку суму. Американець ризикне власним здоров’ям за 250 000 доларів.

На небезпечний експеримент покерист готовий піти не лише заради фінансової вигоди та хайпу. На власному прикладі Гланц хоче довести, що загроза коронавірусу, який тримає в страху цілу планету, є суттєво перебільшеною. Тож американець у разі зараження буде щоденно інформувати про стан власного здоров’я, звісно, вже в умовах карантину.

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Заява Мета Гланца викликала чималий ажіотаж у покерній спільноті. Більшість вважає американця божевільним, мовляв, він недооцінює ризики. А дехто, навпаки, готовий скористатися прикладом покериста і також не безкоштовно.