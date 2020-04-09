Відомий покерист спробує переплюнути зірок NBA

Канадець Майк Макдональд, який за покерну кар'єру виграв більше 13 мільйонів доларів призових, хоче похизуватись своїми баскетбольними навичками. Покерист повинен закинути 90 штрафних кидків в серії зі 100 кидків, інакше програє кругленьку суму.

Для того аби зрозуміти наскільки непросте завдання поставив перед собою Макдональд, достатньо звернутись до баскетбольної статистики. Лише кільком гравцям в історії найсильнішої ліги світу NBA вдавалось за кар’єру здолати показник у 90% реалізованих штрафних кидків. У головного снайпера сучасної ліги Стефа Каррі, скажімо, ця цифра сягає 90.56%.

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Утім канадський покерний профі готовий ризикнути не лише власним авторитетом, але й грошима. Кожен охочий може поставити проти Макдональда із відповідним коефіцієнтом і отримати виграш, якщо Майк не впорається із завданням до кінця року.

Як тренується до баскетбольного челенджу покерист, можна побачити у відео:

This is a random sample of what’s happening, he started out shooting ~12/min at <50%, and is now doing ~9/min at >50%. He is fucking tired, out of shape quarantine life pic.twitter.com/KG1C7aQgNV — Aaron Jones (@aejonesleggo) April 3, 2020

Попри песимістичні прогнози фоловерів і експертів, Макдональд не втрачає віри у позитивний для себе підсумок парі. Адже покерист має необмежену кількість спроб по 100 кидків, аби виконати переможну серію. А попереду більше 8 місяців тренувань і підходів.