24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar
more

Відомий покерист втратив нюх та смак через коронавірус

- Читать новость на русском
Патрік Леонард

Успішний британський покер-про Патрік Леонард шокував своїх фанів та знайомих звісткою про те, що встиг перехворіти коронавірусом. При цьому у дуже непростій формі.

Про це він розповів у власному Твіттері:

 

Переклад: Не хотів постити цього, щоб не змушувати родину хвилюватися, проте останніх два тижні я був серйозно хворий на COVID-19 у дуже не простій формі. На щастя, зі мною уже все гаразд. Єдине що, до мене все ще не повернулися нюх та смак. Є якісь думки коли вони повернуться, чи як їх повернути?

 

Читайте також: Найбагатший покерист в історії допоможе постраждалим від коронавірусу

Водночас, хвороба і спричинені нею незручності, як з’ясувалося, не заважали Леонарду займатися улюбленою справою. В коментарі під постом Патріка, інший покер-про Домінік Ніцше, зізнався, що вражений тим, як увесь час хвороби Леонарду вдавалося грати у безлічі дорогих онлайн-турнірах.

Теги: Коронавірус COVID-19 Покер матч Світовий покер
Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
17 лютого
Залиште відгук