Відомий покерист втратив нюх та смак через коронавірус
Успішний британський покер-про Патрік Леонард шокував своїх фанів та знайомих звісткою про те, що встиг перехворіти коронавірусом. При цьому у дуже непростій формі.
Про це він розповів у власному Твіттері:
Переклад: Не хотів постити цього, щоб не змушувати родину хвилюватися, проте останніх два тижні я був серйозно хворий на COVID-19 у дуже не простій формі. На щастя, зі мною уже все гаразд. Єдине що, до мене все ще не повернулися нюх та смак. Є якісь думки коли вони повернуться, чи як їх повернути?
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Водночас, хвороба і спричинені нею незручності, як з’ясувалося, не заважали Леонарду займатися улюбленою справою. В коментарі під постом Патріка, інший покер-про Домінік Ніцше, зізнався, що вражений тим, як увесь час хвороби Леонарду вдавалося грати у безлічі дорогих онлайн-турнірах.