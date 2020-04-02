Відомий покерист втратив нюх та смак через коронавірус

Успішний британський покер-про Патрік Леонард шокував своїх фанів та знайомих звісткою про те, що встиг перехворіти коронавірусом. При цьому у дуже непростій формі.

Про це він розповів у власному Твіттері:

I didn't really want to post about it so family didn't panic etc but have been really ill with a pretty bad case of Covid19 for last two weeks, but thankfully now I'm fine. One thing is I still have no taste or smell at all, any tips on how to get it back or when it will be back? — Patrick Leonard (@padsPokerSquad) April 1, 2020

Переклад: Не хотів постити цього, щоб не змушувати родину хвилюватися, проте останніх два тижні я був серйозно хворий на COVID-19 у дуже не простій формі. На щастя, зі мною уже все гаразд. Єдине що, до мене все ще не повернулися нюх та смак. Є якісь думки коли вони повернуться, чи як їх повернути?

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Водночас, хвороба і спричинені нею незручності, як з’ясувалося, не заважали Леонарду займатися улюбленою справою. В коментарі під постом Патріка, інший покер-про Домінік Ніцше, зізнався, що вражений тим, як увесь час хвороби Леонарду вдавалося грати у безлічі дорогих онлайн-турнірах.