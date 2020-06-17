Генрі Оренштейну належать близько соті патентів. Один із винаходів успішного бізнесмена і покериста зіграв ключову роль у популяризації гри. Саме за ініціативи Оренштейна "живі" покерні турніри почали проводити під прицілом вмонтованих у столи камер.

Реалізація простих, але геніальних ідей допомогла Генрі Оренштейну зокрема у бізнесі. Польський єврей, який вижив під час Голокосту та емігрував до США, запустив фабрику з виробництва іграшок. Його бренд Toper Toys був одним із найбільш успішних на ринку.



Генрі Оренштейн. Фото: Newsweek

Своєрідну покерну іграшку Генрі Оренштейн вигадав в середині 90-х. Бізнесмен запропонував оснастити покерні столи скляними панелями із вмонтованими камерами, аби знати стартові руки гравців. Покерна спільнота винахід Оренштейна, утім, сприйняла зі скептицизмом і тоді його ідея не втілилась в життя.

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Щоправда уже через кілька років Генрі Оренштейн бажаного досяг. Спеціальні камери, які монтували у борти столів, таки ввели в експлуатацію на початку нульових. Саме завдяки винаходу Оренштейна, вболівальники могли в режимі лайв повноцінно спостерігати за грою.



Hole cam. Фото: pokernews

Зокрема, у 2003-му у Головній події WSOP публіка мала змогу оцінити, завдяки чому Кріс Манімейкер виграв на той час найбільший приз в історії покеру. А відтак без Генрі Оренштейна, мабуть, не було б і "Ефекту Манімекейра".



Генрі Оренштейн. Фото: wsop.com

У 2008 році Генрі Оренштейна ввели до "Зали слави покеру", утім не лише завдяки його винаходу. Американець активно і успішно грав у покер, навіть у похилому віці. У 73 роки Генрі Оренштейн поповнив лави чемпіонів Світової серії покеру, тріумфувавши у турнірі із 7-карточного Стаду. Улюблена гра не давала спокою завзятому дідусю до 2014 року, коли йому уже стукнуло 92.