Визначились герої головного покерного онлайн-турніру України

У ніч із суботи на неділю в найбільшому українському покер-румі PokerMatch відбувся топовий онлайн-турнір країни PokerMatch Million! Цього разу мільйонник перетворився на захопливе шоу, оскільки шанувальники покеру могли спостерігати за розвитком подій у прямому ефірі.

Практично кожен івент PokerMatch Million може похвалитись яким-небудь особливим досягненням, і минулий турнір не став винятком. Він зібрав 1 142 входи, завдяки чому призовий фонд склав рекордні 1 142 000 гривень! Ще жоден мільйонник цього року не пропонував розіграти такий куш, тому не дивно, що гравці намагалися продемонструвати свій найкращий покер.

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Після 9,5 годин боротьби в турнірі залишилося всього чотири гравці, які врешті-решт уклали угоду й розділили призові виплати між собою. Переможцем став титулований регуляр Влад betman95 (на фото), який отримав 137 451 гривень та звання чемпіона PokerMatch Million. Чудовий результат!

У зону виплат потрапили 150 гравців, гарантувавши собі як мінімум по 1 827 гривень. Варто відзначити круте досягнення стрімера PokerMatch Світлани Svetarik, яка спромоглася дійти до фінального столу! Її вболівальники могли спостерігати за грою в прямому ефірі Twitch-каналу PokerMatch. На жаль, Svetarik із парою тузів на руках не змогла обіграти пару шісток – супротивник зібрав сет на рівері. Впевнена гра та шосте підсумкове місце принесли Світлані 42 825 призових гривень.

Наступний мільйонник PokerMatch Million відбудеться 18 квітня. Реєструйтеся вже зараз та отримуйте додатковий бонус до 2500 гривень!