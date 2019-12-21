Володар браслету WSOP оновив свою колекцію ще й золотим перснем

Бретт Аптер тріумфував на World Series of Poker Circuit High Roller. Отож поповнив свій рахунок на понад 55 тисяч доларів.

За фінальний стіл змагання Аптер вмощувався у ролі гравця з лише третім найкращим стеком. Але врешті саме Бретт зумів перемогти. Американець виграв останній і головний з десяти турнірів, що відбувалися в Лас-Веґасі. Тож Аптер вхопив останній з вакантних перснів.

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Цікаво, що це вже другий перстень у колекції трофеїв Бретта. Також він є власником браслету WSOP. Цю нагороду Бретт здобув у червні цього року. Примітно, що також у Лас-Веґасі. Тоді у фартовому для себе місті американець виграв безлімітний Shootout.

Бретт Аптер. Фото: WSOP

Кількість виграних за кар’єру призових Аптера стрімко наближається до півтора мільйони доларів. Це, в основному, завдяки вдалій грі у 2019-у році, який є найуспішнішим у кар’єрі Бретта.