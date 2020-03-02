Володарі перснів: цього тижня стартує серія WSOP International Circuit

5 березня Kings Casino в чеському Розвадові відчинить двері перед численним покерним десантом. У європейській покерній столиці упродовж майже трьох тижнів вируватимуть баталії за персні WSOP International Circuit.

Престижну серію традиційно відвідує чимало українських гравців і небезуспішно. Зокрема, минулого року перстень чемпіона приміряв наш досвідчений покерист Олександр Довженко, який не мав рівних у турнірі із 7-карткового Cтаду.



Олександр Довженко. Фото: Kings

Власне, серія WSOP International Circuit у Розвадові буде до смаку гравцям із різними ігровими вподобаннями і на будь-який гаманець. Вхід у найдешевший сателіт обійдеться у 45 євро, а для товстосумів організатори пропонують турнір хайролерів за 3300 євро.

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Звісно ж, найбільша увага буде прикута до головної події з гарантованим призовим фондом 1 000 000 євро. Турнір стартує 20 березня. Вартість квитка для участі у Main Event – 1700 євро, але сюди можна відібратись і через сателіти.