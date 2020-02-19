Володарка "Золотого глобуса" зіграє у фільмі про Філа Айві

Американська акторка та співачка Нора Лам, більш відома за псевдонімом Аквафіна, погодилася зіграти головну роль у фільмі, що розкриватиме деталі афери популярного покериста Філа Айві та шахрайки Чен Інь Сан. Власне роль останньої і дісталася Норі.

Ще у 2012 році Айві та Чен Інь Сан змогли виграти близько 10 мільйонів доларів у гру бакара в американському казино Borgata. Однак зробили вони це завдяки заводському браку партії карт компанії "Gemaco". Малюнок на зворотному боці карт у багатьох колодах виявився не симетричним, що дозволяло аферистам розрізняти закриті карти.

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Представники казино подали до суду, зокрема і на Айві, та виграли справу вже у кількох інстанціях. Покерист, щоправда, поки так і не провернув виграні гроші. Тепер от про цю історію знімуть фільм. Основою сценарію стане стаття Майкла Каплана "Машина бакари", де в деталях описані ця і ще кілька афер Чен Інь Сан.



Філ Айві та Чен Інь Сан / фото: Gavin Rodgers

Нора Лам, якій дісталася головна роль, уже має досвід роботи у подібній тематиці. Вона знімалася у фільмі "Вісім подруг Оушена". Цього ж року американка отримала престижну нагороду "Золотий глобус" в номінації "Найкраща жіноча роль у комедії чи мюзиклі", за фільм "Прощання". Ім’я актора, який зіграє роль Філа Айві поки не назвали.