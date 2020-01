Вони навчать заробляти мільйони: найкращі книги про покер

Покер уже давно довів своє місце серед інтелектуальних ігор, де вміння та навички важать набагато більше ніж везіння. Відтак, як і у будь-якій іншій подібній сфері, розвиватися можна лише постійно навчаючись, бажано у визнаних професіоналів.

Комусь підійдуть відео-уроки та стріми, утім і більш традиційні методи все ще актуальні. Ми пропонуємо вам підбірку найкращих книг про покер.

Харінгтон про Холдем (3 томи)

(Harrington on Hold'em)

Харінгтон про Холдем – один із найавторитетніших підручників про турнірний Безлімітний Холдем. Для тих, хто хоче зробити покер своєю професією та стабільно добиватися успіху, ця книга – обов’язкова. Не дарма її переклали на безліч мов.

Всередині можна знайти універсальні поради зі стратегії покеру від чемпіона Main Event WSOP 1995 року Дена Харінгтона. Окрім, свого чемпіонства, Харінгтон ще тричі потрапляв на фінальний стіл головного турніру WSOP – у 1995, 2003 і 2004 роках.

Рой Раундер. Легка покерна математика

(Poker Math Made Easy No Limit Hold'em Secrets)

Вам здається, що прораховувати усі варіанти в покері складно і не зрозуміло? Це не так! Якщо ви провчилися бодай 6 класів, то ви без проблем зможете порахувати і свої шанси в покері. Без розуміння покерної математики, сідати за стіл немає жодного сенсу. Ця книга пояснює усю теорію просто і зрозумілою мовою.

Міллер, Скланскі, Мальмут. Гра в холдем на низьких лімітах

(Small Stakes Hold 'em)

У цій книзі детально пояснюють всі нюанси і тонкощі для того, щоб вигравати у Холдем. Головна відмінність цієї книги від інших подібних у тому, що вас навчать використовувати агресивний стиль, притаманний практично усім професіоналам. Книга навчить приймати правильні рішення на багатьох прикладах.

Філ Гордон. Маленька зелена книга

(Little Green Book: Lessons and Teachings in No Limit Hold'em)

Ця книга – гід по поведінці і роздумам професійних гравців. Автор не обмежується розмитими порадами стосовно того, як треба грати. Натомість, Філ розкаже про мотиви своїх рішень за покерним столом, що дозволить вам краще зрозуміти своїх суперників.

Читайте також: Магічна покерна рука дворазового Чемпіона Світу

Дойл Брансон. Супер-система. Курс інтенсивного покеру

(Super System: A Course in Power)

З допомогою книги легендарного професіонала ви зможете зрозуміти усі тонкощі покеру. У цій великій книзі Дойл ділиться секретами і стратегіями гри, розповідає про оригінальні прийоми. А ще тут величезна кількість повної і точної покерної статистики.

Усі ці книги можуть дати вам необхідну базу, аби впевнено почуватися за покерним столом і в он-лайні, і в живих змаганнях. Та звісно, вони не замінять особистого досвіду, який просто необхідно здобути, набивши власні шишки. Лише поєднання теорії та практики дозволить стати успішним професіоналом.