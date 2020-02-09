Впертість до мільйонів доведе: історія незламного характеру одного з найбагатших покеристів

Зірковий німецький гравець Федор Хольц на власній сторінці у соціальній мережі розповів, що перші кілька років своєї грандіозної кар’єри він не міг заробити ані долара.

Насправді повірити у те, що головний покерист Німеччини мав настільки неуспішний період зараз геть непросто. Федор — для багатьох кумир та синонім впевненої гри.

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У тому, що розпочиналося все далеко не так яскраво зізнався сам Хольц:

Коли я почав займатися покером — то не міг потрапити в призи близько чотирьох років. Спершу я навіть не думав про гроші. Просто грав. З друзями, а потім на турнірах. З часом я все краще розумів покер. Я насолоджувався процесом. Мій прогрес відбувся не за одну ніч. В основі всього — моя пристрасть до гри.

Федор Хольц — один з найпопулярніших покеристів сучасності. У 2016-у році він буквально увірвався в еліту. Тоді він заробив більше 16-ти мільйонів доларів за рік. На той час це був рекордний показник. Щоправда, згодом цю планку перебили Джастін Бономо (25 мільйонів доларів у 2018-у році) та Брін Кенні (понад 30 мільйонів у 2019-у році).



Федор Хольц. Фото: PS

Станом на зараз Федор Хольц входить до десятки найуспішніших покеристів в історії. У живих турнірах він виграв 32,5 мільйони доларів. З європейських покеристів більше заробив лише британець Стів Чідвік — 34 мільйони доларів.