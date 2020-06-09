Цього літа найпрестижнішу "живу" покерну серію, зі зрозумілих причин, довелось відкласти. Утім щорічний WSOP за будь-яких обставин відбудеться. 85 золотих браслетів розіграють в мережі інтернет.

За організацію масштабної серії в онлайні взялись дві покерні платформи, які з 1-го липня по 6-те вересня проведуть 85 турнірів. А чемпіони, крім крутих призових, отримають невід’ємні атрибути Всесвітньої серії покеру – коштовні золоті браслети.

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Частину календаря онлайн версії WSOP уже опублікували. Головний акцент організатори роблять на турніри з Холдему, є кілька івентів з Омахи. Діапазон бай-інів – від 400 до 3200 доларів.



Всесвітня серія покеру. Фото: Poker Central

Незвичний формат Всесвітньої серії покеру, звісно, буде не усім покеристам до душі. Насамперед мова про представників старої гвардії. Але організатори WSOP запевняють, зроблять усе можливе, аби класичний – офлайн формат серії – також відбувся цього року. Його планують провести в листопаді-грудні.