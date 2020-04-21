Всесвітня серія покеру "здалась" коронавірусу

Наймасштабніший покерний фестиваль, який щороку влітку приймає Лас-Вегас, довелось перенести щонайменше до осені цього року. Утім, організатори розуміють, що пандемія коронавірусу може ще не раз втрутитись в їхні плани.

Старт всесвітньої серії покеру був запланований на 26-те травня. Очікувалось, що покерне свято в Лас-Вегасі за півтора місяці відвідають близько 200 тисяч покеристів зі всіх куточків планети. На кону у 51-шій Всесвітній серії покеру – більше 100 чемпіонських браслетів і майже 3,5 мільярди доларів загального призового фонду.

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Незважаючи на зміни в календарі, організатори обіцяють розіграти частину чемпіонських браслетів в мережі впродовж літа. Уже незабаром опублікують розклад онлайн-турнірів WSOP і попередні дати осінньої "живої" серії.