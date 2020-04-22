Встигли заробити мільйони ще до карантину: найуспішніші покеристи 2020 року

Пандемія коронавірусу безжально вдарила по спорту (як, зрештою, й по інших сферах життя). Страждають, зокрема, і покеристи. Карантин викинув з календаря гравців величезну кількість турнірів. Скасували і головний форум — WSOP. Тому ми знайомимо вас з тими професіоналами, які встигли заробити найбільше грошей у 2020-у році.

Крах Світової серії покеру та скасування цілого списку інших великих форумів серйозно вдарить по гаманцю професіоналів. Затягнути пояси доведеться абсолютно усім. Але є кілька парубків, які, схоже, нюхом чули біду. І зі самого початку року взялися старанно "гастролювати" по турнірах, де викладалися на повну.

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За 2020-й рік більше двох мільйонів доларів заробили семеро покеристів. Серед них Майкл Аддамо, Крістоф Вогельсанг, Кері Кац та Філ Фуа. Кожен з цих хлопців заробив від двох до двох з половиною мільйонів доларів.

Трійку найкращих відкриває зірковий білорус Микита Бодяковський. У 2020-у він уже став багатшим на 2,6 мільйонів доларів. Найплідніше білорус попрацював в Сочі. На мільйонній серії Микита здобув один тріумф та одного разу став третім. Це у підсумку поповнило його рахунок аж на понад 2,3 мільйони "баксів".



Микита Бодяковський. Фото:academypoker

Друге місце утримує австралієць Кале Бернс. Він взяв старанністю. Кале видав потужну серію з вдалих виступів у Ноттінгемі, Мельбурні та Сочі. У підсумку Бернс заробив майже три мільйони доларів у 2020-у році.



Кале Бернс. Фото: Twitter

А надзвичайно впевнене лідерство утримує Тімоті Адамс. По-іншому, аніж феєричною гру зіркового канадця охрестити складно. Дивіться самі. Своє турне Австралією, де Адамс двічі потрапляв до фінального столу, покерист завершив ще й двома тріумфами на турнірах.

Далі Тімоті перебрався до Сочі. Там він виграв Мейн івент серед хайролерів та заробив більше 3,5 мільйонів доларів. Тож сумарний заробіток зіркового канадця за 2020-й рік наразі складає аж 5,8 мільйонів доларів! Це дозволило Адамсові увірватися до двадцятки найуспішніших гравців у історії покеру.