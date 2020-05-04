В'єтнамець помилився і… виграв 80 тисяч доларів

Покер — вид спорту, де вміння швидко призвичаїтися до умов та суперників грає величезну роль. Ця риса, а ще посмішка фортуни, допомогли Крістіанові Фаму створити історію, гідну екранізації.

Сценарій і справді абсолютно небуденний. 2015-й рік. Чемпіонат світу з покеру— WSOP. В’єтнамець з американським паспортом вносить півтори тисячі доларів. Це бай-ін за вхід у турнір з безлімітного Техаського Холдему… Принаймні, так думав Крістіан.

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Уявіть лише його здивування, коли хлопцеві замість двох карт роздали відразу п’ять. Виявилося, Фам випадково зареєструвався на турнір з 2-7 Draw Lowball. Тут виграють комбінації, які в інших видах покеру вважаються найслабшими.

У цю гру Крістіан ніколи не грав. Тому він спробував скасувати реєстрацію. Звісно, після старту турніру це було неможливо. Хлопцеві довелося грати. Один зі суперників люб’язно погодився пояснити Фамові правила.

Крістіан швиденько зорієнтувався і кинувся у бій. Втрачати було нічого, тому в’єтнамець діяв сміливо. Велику частину турніру Фам був чіп-лідером. І врешті тріумфував, здобувши дебютний золотий браслет WSOP у кар’єрі. Крістіан виграв 80 тисяч доларів призових. На той час це був другий найбільший виграш Фама у живих змаганнях.