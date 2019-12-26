WSOP-2019: підсумки та рекорди

З 28 травня до 16 липня 2019 року у Лас-Вегасі відгуділа ювілейна 50-та Світова серії покеру – без перебільшення головна подія покерного року.

Впродовж серії відбулися 90 (!!!) титульних турнірів. Зокрема, The Big 50 No Limit Hold'em із бай-іном 500 доларів, що став найбільшим живим покерним турніром в історії. Участь у ньому прийняли вражаючі 28 371 спортсмен. Перемога дісталася уродженцю Нігерії Фемі Фашакіну, який забрав додому понад 1 000 000 доларів.



Фемі Фашакін – переможець найбільшого турніру у історії

Головної стравою, утім традиційно став Main Event з бай-іном 10 тисяч доларів і призовим фондом у понад 80 мільйонів. Цього разу він зібрав 8 569 учасників – найкращий результат із 2006 року. Переможцем став професійний гравець Хосейн Енсан з Німеччини, який разом із чемпіонським браслетом виборов 10 000 000 доларів призових.



Хосейн Енсан – чемпіон Main Event

Читайте також: Покер як професія: гра в онлайні

Найкращим гравцем серії спочатку визнали одну з головних зірок сучасного покеру Деніеля Негреану, але згодом перерахувавши бали організатори зрозуміли що титул повинен дістатися Роберту Кемпбелу. Австралієць впродовж WSOP-2019 виграв 2 браслети і побував на 4 фінальних столах. Негреану теж 4 рази виходив до фіналу, утім браслетів не вигравав. Найчастіше ж пробивався до призової зони знаменитий профі Кріс Фергюсон – аж 19 заходів у гроші.



Роберт Кемпбел – найкращий гравець WSOP 2019

Унікальне досягнення підкорилося американцеві Лорену Кляйну. Тріумфувавши у турнірі номер 43 (Mixed Big Bet Event) Кляйн став усього третім в історії, та другим після легендарного Дойла Брансона, кому вдалося виграти чемпіонський браслет на чотирьох Світових серіях поспіль.