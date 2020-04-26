"Я би обдурив навіть свою бабцю, якби вона сіла зі мною за стіл" — яскраві покерні цитати

Покер — вид спорту інтелектуалів, розумних людей. До того ж, дійсно успішними у цій грі можуть бути лише впевнені у собі особистості. Тому цілком логічно, що поєднання розуму та впевненості наробило чимало гучних цитат.

Багато вболівальників та професійних гравців вважають, що найближчим до лаконічного описання суті покеру є легендарний Дойл Брансон:

Покер — гра людей. Це найважливіше, що варто зрозуміти. Люди і стратегія, яку ти використовуєш проти них. У покері треба розуміти людей більше ніж у будь-якій іншій грі

Чи не кожен зірковий гравець бодай раз, але декларував свою версію суті покеру. У кожного унікальна думка. Збігаються погляди в одному — під час гри на поверхню випливає справжня натура людини: її страхи, відвага та вміння контролювати себе.

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А от в чому думка професіоналів збігається чи не на всі 100%, так це у ролі удачі в покері. Майже усі гравці переконують, що головне — рівень майстерності, а не фарт. Той таки Дойл Брансон сказав:

Ох, "як мені щастить"… Я чую це вже стільки років!

Його підтримав Кріс Фергюсон, тріумфатор Головної події WSOP 2005-го року:

Один день в покері складається з 10% навиків і 90% удачі. Але рік в покері — 90% навиків і 10% фарту.

Іншу думку має хіба що епатажний Філ Хельмут:

Якби в покері не було удачі, то я вигравав би кожну роздачу.

Як ми уже згадували, у покері вистачає яскравих персон. Вони за словом до кишені не лізуть. Володар трьох браслетів WSOP Датч Бойд колись сказав:

Покер — як секс: кожен думає, що він найкращий, але більшість навіть не розуміють, що вони роблять.

Та й у фільмах є чимало цікавих покерних цитат. Наприклад, герой Мета Деймона в культовій картині "Шулери" видав:

Якщо ти не помічаєш невдаху, значить невдаха — ти.