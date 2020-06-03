Ерік Сайдел – член Залу Слави і справжня легенда покеру. Утім, на відміну від більшості гравців його покоління, 60-річний американець усе ще на рівних протистоїть сучасним зіркам гри.

Сайдел вперше заявив про себе у світі покеру коли чимало нинішніх популярних гравців навіть не народилися – 32 роки тому. У 1988 він потрапив до хедз-апу Main Event WSOP, де поступився знаменитому Джоні Чену.

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З того часу Ерік встиг завоювати 8 браслетів WSOP та безліч разів стати призером і на Світовій Серії, і на інших престижних змаганнях. За кар’єру він виграв уже понад 37 (!) мільйонів доларів і за цим показником займає 4-те місце в історії. При цьому у топ-десятці цього рейтингу Сайдел – єдиний старший за 45 років. І якщо ви гадаєте, що головні свої успіхи Ерік здобував багато років тому, то сильно помиляєтеся. Вже цього року, до початку пандемії, американець встиг успішно з’їздити на престижну австралійську покерну серію, звідки привіз понад 500 тисяч доларів призових. Наприкінці ж 2019 року четверте місце на турнірі Super High Roller Bowl на Багамах принесло Сайделу більше 1.2 мільйона доларів.



Ерік Сайдел все ще у справі / фото: cardschat

У свої 60 Ерік Сайдел продовжує бути ефективним за покерними столами з найвищими ставками і при цьому знаходить час допомогти іншим. Кілька років тому він став тренером письменниці Марії Коннікової, яка задля нової книги вирішила зануритися у світ покеру. Ерік впорався зі завданням настільки добре, що Марія виграла престижний турнір на Карибах, 13 разів потрапила у призи на WSOP і навіть міркувала над тим, щоб професійно зайнятися покером.