Як другий чемпіон світу з шахів виживав завдяки покеру

Емануїл Ласкер — епохальна персона у світі спорту. Другий чемпіон планети з шахів. Титул німець зберігав 27 років! Але після поразки від Капабланки і втрати трону, Ласкер заробляв іншим видом спорту — покером.

Емануїл Ласкер — видатний математик і філософ. Та найбільшого успіху він досягнув саме у спорті. У 1894 році німець переміг першого офіційного чемпіона світу з шахів австрійця Вільгема Стейніца і відібрав у нього титул.

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На троні Емануїл просидів майже 27 років, що є рекордним результатом в історії. У 1921 році Хосе Рауль Капабланка зміг відібрати шахову корону в Ласкера, обігравши його у матчі за трон.

У важкі часи після Першої світової війни Емануїлові, зірковий час якого уже позаду, жилося доволі непросто. Стабільного джерела заробітку в нього не було. Німець перекваліфікувався з шахіста в картяра. Він майже щовечора грав у покер. Ба більше, навіть виконував роль покерного рефері. Саме Ласкер приймав остаточне рішення у всіляких суперечливих ситуаціях. Його слово було авторитетним.

Емануїл Ласкер написав книгу "Стратегія картярської гри". У ній автор на основі Теорії вірогідності сформував вірогідності в покері, бриджі та інших картярських іграх.